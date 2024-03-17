sonyazhytkova .17 марта, 2024 8

Вогонь майже повністю знищив двоповерховий особняк вартістю 7 мільйонів доларів, що належав актрисі стрічки "Загін самогубців" і супермоделі Карі Делевінь. Постраждали дві особи: один рятувальник та один мешканець будинку.

Інцидент з пожежею було зафіксовано близько четвертої ранку 15 березня, у районі 3200 на North Oakdell Lane, східно від Fryman Road, повідомив представник Пожежної служби Лос-Анджелеса, Ніколас Прендж. Він сказав:

"Прибувши на місце події, рятувальники виявили двоповерховий будинок площею 6,650 квадратних футів, який був побудований у 1971 році. Вогонь вже був помітний в задній частині будівлі, де знищив одну з кімнат і розпочалося швидке розповсюдження до глибокої пожежі. Відділи підтвердили, що всі мешканці встигли вийти з будинку, але через тривалість та інтенсивність пожежі, яка оголила елементи конструкції, їм довелося перейти у режим оборони".

Також, Прендж повідомив, що дах будинку обвалився, коли рятувальники намагалися загасити пожежу ззовні. Усього 94 рятувальників працювали протягом 2 годин і 16 хвилин, щоб впоратися з вогнем. Один з них був госпіталізований після травми, а один з мешканців отримав легке отруєння димом. Капітан пожежної служби підтвердив, що рятувальник отримав травму під час падіння з драбини, але його стан наразі стабільний.

Особняк належить Делевінь, яка в даний момент перебуває в Лондоні, займаючись роллю Саллі Боулз у "Кабаре". Вранці у п'ятницю вона опублікувала у своєму Instagram фото двох кішок та написала: "Сьогодні моє серце розбите. Я не можу повірити. Життя може змінитися в мить, тому цінуйте те, що маєте". Вона додала: "Велика подяка від усього сердця всім пожежникам і людям, які прийшли на допомогу".

На данний момент, причина пожежі з'ясовується.

Джерело: Deadline