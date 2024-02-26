sonyazhytkova .26 февраля, 2024 0

Новий трилер на Netflix виявився повним провалом з негативним прийняттям як з боку аудиторії, так і з боку експертів.

Фільм з Келлі Роуленд з'явився на Netflix на минулому тижні і швидко отримав негативні відгуки на Rotten Tomatoes. "Mea Culpa" - це юридичний трилер, де Роуленд грає роль адвокатку захисту, а Треванте Роудс - її клієнта, обвинуваченого у вбивстві. Харпер, головна героїня, переживає кризу у своєму шлюбі, а її клієнт, звинувачений у вбивстві своєї дівчини, прагне отримати більше, ніж просто захист.

Фільм отримав мізерний рейтинг 14% на Tomatometer, а відгуки глядачів під час підйому в чарті Netflix майже усі були негативними. Багато з тих, хто дивився фільм, критикували відсутність хімії між головними героями, надмірну дурнуватість сюжету та загальне відчуття дешевки.

Серед безлічі знущальних відгуків Бенджамін Лі з The Guardian зауважив:

"Як можна було здогадатися з опису сюжету, він перенасичений і актори Тайлера Перрі вибухають надмірно мелодраматичними діалогами, завантажуючи зайве те, що вимагало б більшої уваги для роботи. Хоча він може починатися як еротичний трилер, швидко перетворюється на мелодраматичну історію про стосунки, перш ніж рухається до кульмінації, заснованої на надзвичайно заплутаних поворотах, які майже не мають сенсу".

Але деякі висловили іншу думку, зокрема Вілл Сайр з Movieweb, який зазначив:

"Це той тип фільму, що краще всього споживається з друзями, щоб ви могли всі обговорювати та сперечатися про те, що саме відбувалося, коли закінчуються титри".

Джерело: Мovieweb