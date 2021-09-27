Анастасия Лях .27 сентября, 2021 10

На фото: Кадр из фильма "Бенедетта"

В рамках Нью-Йоркского кинофестиваля прошел показ фильма «Искушение» («Бенедетта») Пола Верховена. Мероприятие не обошлось без скандала.

Католики Нью-Йорка , представители организации America Needs Fatima, собрались перед Линкольн-центром на Манхэттене, где проходил сеанс, с протестными плакатами и транспарантами. Демонстранты ничего не выкрикивали, а лишь молча держали свои лозунги: «Остановим богохульство!», «Хватит насмехаться над Иисусом!», «Этот фильм оскорбляет благочестивость католических монахинь»…

«Бенедетта» — байопик реально существовавшей итальянской монахини Бенедетты Карлини, жившей в семнадцатом веке и вступившей в лесбийскую связь с молодой послушницей. Роль Бенедетты в фильме исполнила бельгийская актриса Виржини Эфира.