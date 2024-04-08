sonyazhytkova .8 апреля, 2024 7

У ювілейному випуску шоу на каналі NBC, який став п'ятим за участю Віґ, акторка відобразила образ психотичної інструкторки у трейлері до фільму "Pilates".

Згідно з трейлером, створеним автором фільму "Пила Х" і маркетологом компанії Alo, нас чекає захоплюючий новий дівочий хоррор. Віґ вразила глядачів своєю майстерністю, випереджаючи групу акторів, серед яких були Клої Фінеман, Сара Шерман, Боуен Янг і Хайді Гарднер. Гербер, яка зіграє роль Жаклін Карлін у "SNL 1975", висловила фразу: "Це так випадково легко". Для моделі і дочки Кінді Кроуфорд це не було сюрпризом.

Нещодавно Гербер поділилася, що під час зйомок для серіалу Apple TV+ "Palm Royale" активно вивчала від Крістен Віґ історії про SNL, створене Лорном Майклсом. "Я завжди була фанаткою SNL, тому під час перерв між зйомками постійно просила її: 'Розкажи мені більше'", - розповіла вона Entertainment Tonight. "Мені завжди подобалася Крістен. Її виступи в цьому шоу були неймовірними, тому я вдячна за поради, які вона мені дала, і з нетерпінням чекаю повернення в атмосферу 70-х".

Джерело: Deadline