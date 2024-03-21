sonyazhytkova .21 марта, 2024 10

Нова адаптація фентезі роману "Нескінченна історія" зараз розробляється завдяки продюсерським компаніям Michael Ende Productions і See-Saw Films.

Дві сторони об'єднають зусилля в рамках нового партнерства та планують повернути казку на великий екран у вигляді кількох фільмів у живому форматі.

За даними видання Variety, зацікавленість спадщини покійного автора, Майкла Енде, востаннє привертала увагу з усього світу протягом останніх кількох років, включаючи студії та потокові сервіси. І, здається, що пошуки завершено, оскільки компанія See-Saw, відома такими фільмами, як "Лев", "Сила собаки", "Зупинник серця" та "Повільні коні", готова взятися за розробку та виробництво нової франшизи.

"Нескінченна історія" вперше побачила світ у 1979 році, як твір німецького письменника Майкла Енде. У цьому романі зустрічаємо хлопчика на ім'я Бастиан, який випадково натрапляє на стару книгу з загадковою назвою і потрапляє у магічний світ Фантастики. Розуміючи, що це місце перебуває у великій небезпеці, він відкриває для себе, що саме його обрали, щоб врятувати Фантастику.

У 1984 році роман вже отримав екранізацію у формі фільму. Режисером та співавтором сценарію був Вольфганг Петерсен. Стрічка залишився в пам'яті глядачів певного покоління і має особливе місце у кінематографічних спогадах.

Джерело: Мovieweb