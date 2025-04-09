sonyazhytkova .9 апреля, 2025 11

Анімаційна антологія, яка поєднує жахи, наукову фантастику й чорний гумор, повертається після трирічної паузи. Стримінговий гігант нарешті презентував перший трейлер нового сезону "Любов, смерть і роботи" — і це буде ще шаленіше, ніж ми пам’ятаємо.

Потяг до абсурду та візуального вибуху не спинити. Netflix оголосив дату прем’єри довгоочікуваного четвертого сезону хітовогої антології — нові епізоди з’являться на платформі вже 15 травня.

Цей сезон стане першим оновленням проєкту за останні три роки. Його виробництво було затверджено ще у серпні 2022 року — саме тоді третій сезон здобув чотири престижні нагороди Annie Awards.

У новому розділі нас чекає десять абсолютно нових історій — серед них гладіаторські бої динозаврів, кішки-месії та ляльковий рок-н-рол. Над кожною серією працювали різні анімаційні студії з усього світу, що гарантує неймовірну жанрову й стилістичну розмаїтість.

"Любов, смерть і роботи" зібрав уже 13 премій "Еммі" та вісім Annie Awards, а також нагороди від Visual Effects Society, MPSE та ACE Eddie — і, здається, 4 сезон готує нову хвилю анімаційної революції.

І так, ми вже бачили перший тизер — і здається, що цей сезон зриває дах. Готуйтеся: війна роботів, котів і доісторичних монстрів почнеться вже за кілька тижнів.

Джерело: Deadline