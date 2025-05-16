"Keeper": моторошний тизер і перші кадри нового фільму жахів від режисера "Довгоніга"

sonyazhytkova .16 мая, 2025 9

Озґуд Перкінс, майстер тривожних історій, повертається з новим фільмом "Keeper" — і його маркетинг вже змушує кров стигнути в жилах. Перша хвиля крипових тизерів розпочалася, і здається, нас знову чекає щось справді зловісне.



Студія Neon, яка також стояла за промоцією Longlegs, опублікувала на платформі X (Twitter) зловісний тизер: кадр з лісу на заході сонця, коли проміння ледь пробивається крізь густі дерева. Підпис до зображення говорить сам за себе: "12:06PM PST. Begin the dark trip".

А далі стало ще дивніше — Neon запустила на YouTube трансляцію довжиною в годину і шість хвилин, де жінка з похиленою головою монотонно виводить кола ручкою у блокноті. Лише наприкінці трансляції вона зупиняється, і на екрані з’являється назва стрічки — Keeper, з підписом: "A dark trip from Osgood Perkins".

Цей химерний підхід до реклами вже став візитівкою режисера. Так само просували "Довгоніга" — серією дивних відео та образів, які створювали атмосферу паніки ще до того, як фільм отримав офіційний трейлер. Схоже, "Keeper" обіцяє повторити цей ефект — і, можливо, навіть перевершити.

Сюжет теж не обіцяє нічого доброго. "Keeper" розповідає про пару, яка вирушає до віддаленої хатини на романтичний вікенд. Але коли Малкольм (Россіф Сазерленд) раптово повертається до міста, Ліз (Тетяна Маслані) залишається сама — і стикається з чимось нелюдським. Таємниці хатини починають повільно виповзати з темряви, відкриваючи справжнє пекло.

"Keeper" поки не має дати виходу, але якщо вам здалося, що "Довгоніг" був лячним — дочекайтеся цього. Адже, як попереджає тизер: "Не йди в ліс. Вже занадто пізно".

Джерело: Gamesradar