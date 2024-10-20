sonyazhytkova .20 октября, 2024 5

Всесвіт "Теорії великого вибуху" продовжує розширюватися, і акторка висловила своє захоплення можливістю знову стати частиною цього культового серіалу.

Перед прем'єрою другого сезону її комедійного трилера "Засновано на реальних подіях" на Peacock, актриса поділилася спогадами про роль Пенні, яку вона виконувала протягом 12 сезонів.

"Я грала цю роль протягом 12 років, і вона стала відправною точкою в моїй кар'єрі. Я багато чим завдячую цьому персонажу, шоу та [творцю серіалу] Чаку Лоррі", — зізналася Куоко в інтерв’ю для People. "Це були одні з найкращих років мого життя і найвеселіших моментів".

Популярний серіал CBS, який тривав з 2007 по 2019 рік, став найдовшим багатокамерним ситкомом в історії телебачення. У "Теорії великого вибуху" Куоко грала разом із Джимом Парсонсом та Джонні Галеккі, а згодом шоу стало більш ансамблевим.

Коли її запитали, чи повернулася б вона до ролі Пенні, зірка "Бортпровідниці" впевнено відповіла: "Сто відсотків. Я обожнюю цей персонаж і завжди буду його любити".

Після завершення "Теорії великого вибуху" всесвіт серіалу продовжив розширюватися завдяки успішному спін-офу "Юний Шелдон", який завершився після семи сезонів. Окрім того, 17 жовтня на платформі Max стартував новий проєкт Чака Лоррі — "Перше весілля Джорджі та Менді" з Монтаною Джорданом та Емілі Осмент у головних ролях.

Нещодавні заяви Куоко збіглися з новинами про ще один спін-оф від творця "Теорії великого вибуху". За інформацією Deadline, WBTV вже уклала угоди з акторами Кевіном Суссманом, Браяном Пошеном та Лорен Лапкус, які можуть зіграти у новому шоу. Проєкт наразі перебуває на етапі розробки, і хоча сценарій ще не завершено, інтерес до продовження історії залишається дуже високим.

Джерело: Deadline