sonyazhytkova .5 декабря, 2024 14

Автор не лише напише сценарій, а й виступить режисером та виконавчим продюсером екранізації своєї книги "Відкрите море".



"Відкрите море" розповідає про стосунки між Маркусом, працівником магазину та амбітним фотографом, і танцівницею Ефі. Від першої зустрічі між ними виникає сильний і невідворотний зв'язок. Однак незабаром Маркус дізнається, що Ефі вже має стосунки з його другом Семюелом, що стає для нього непереборним бар'єром. Спільний проєкт, присвячений фотографуванню та документуванню творчих талантів Лондона, наближає їх один до одного, але чи витримає їхня дружба випробуванням бажанням?

Цей емоційний і глибокий проєкт буде доступний на BBC iPlayer та BBC One.

Ліндсі Солт, яка замовила серіал, зазначила, що "Відкрите море" — ніжна та смілива історія про першу любов і прагнення бути побаченим таким, яким ти є насправді. Вона підкреслила, що реакція на книгу Кейлеба була надзвичайною, і вони з гордістю працюють над екранізацією цієї захоплюючої романтичної драми для BBC.

Джерело: Variety