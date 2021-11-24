Анастасия Лях .24 ноября, 2021 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, Кейси Аффлек возглавит актерский состав научно-фантастического триллера под названием «Slingshot».

Сюжет развернется вокруг группы американских астронавтов, которые летят на Титан, спутник Сатурна. Когда миссия идет не по плану, и команда начинает сходить с ума, терять связь с реальностью, главный герой всячески пытается сохранить здравый рассудок.

Если повезет, нас ждет умная психологическая космическая фантастика вроде «Соляриса». Вместе с Аффлеком в фильме снимутся Лоуренс Фишберн и британская актриса Эмили Бичем.

Сценарий принадлежит Р. Скотту Адамсу и Нэйтану Паркеру («Луна 2112»). В режиссерском кресле находится Микаэль Хофстрем («Цена измены», «1408», «План побега»). Съемки стартуют 1 декабря.