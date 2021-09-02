Анастасия Лях .2 сентября, 2021 2

Как пишет Deadline, режиссер «Крестного отца» в настоящее время подбирает актеров в свой новый фильм, который сам Фрэнсис Форд Коппола называет «проектом мечты».

Проект называется «Мегаполис». И задумал его Коппола много лет назад. Сюжет развернется вокруг гениального архитектора по имени Серж Катилина, который живет в утопическом Нью-Йорке и мечтает превратить родной город в центр планеты. Антагонистом выступает нью-йоркский мэр Фрэнк Цицерон.

Издание отмечает, что роли предложены Оскару Айзеку, Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Зендае, Джессике Лэнг, Форесту Уитакеру и Джону Войту. Контракты пока что не подписаны. Съемки запланированы на осень 2022 года.