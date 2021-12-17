Анастасия Лях .17 декабря, 2021 6

Голливудская актриса будет удостоена почетной премии «Сезар», которую называют «французским Оскаром», пишет Deadline.

Церемония награждения состоится 25 февраля 2022 в Париже. Отметим, что в арсенале Кейт Бланшетт — две статуэтки «Оскар», три премии британской киноакадемии и венецианский Кубок Вольпи, но «Сезар» американская актриса получит впервые.