sonyazhytkova .9 августа, 2024 8

Зірка трилогії "Володар перснів", нещодавно пролила світло на чутки про великі гонорари за участь у цих фільмах. Акторка пояснила, що ця робота не принесла їй великих прибутків.

Під час участі в шоу "Watch What Happens Live" на каналі Bravo, Бланшетт взяла участь у грі "Plead the Fifth", де ведучий Енді Коен ставить гостю три складні запитання, з яких можна відмовитися відповісти лише на одне.

Коен запитав акторку, за який фільм вона отримала найбільший гонорар. Припустивши, що це міг бути "Володар перснів", ведучий отримав несподівану відповідь: "Ви жартуєте?" – сказала Бланшетт. "Ніхто з нас не отримав значної оплати за участь у цьому фільмі".

На питання, чи отримала вона частку від прибутку фільму, акторка відповіла, що це було ще до того, як такі практики стали поширеними. Бланшетт додала, що підписалася на участь у проєкті, тому що хотіла працювати з режисером Пітером Джексоном, відомим своїм фільмом "Braindead".

"Я отримала лише безкоштовні бутерброди і мої ельфійські вуха", – жартома зазначила акторка. Бланшетт також підкреслила, що жінки в кіноіндустрії часто не отримують таких великих гонорарів, як це може здаватися.

Кейт Бланшетт вперше з'явилася в ролі Галадріель, королівської ельфійки з магічними здібностями, у фільмі "Володар перснів: Хранителі персня" 2001 року. Вона повернулася до цієї ролі у наступних частинах трилогії – "Володар перснів: Дві вежі" (2002) та "Володар перснів: Повернення короля" (2003). Хоча персонаж Галадріель не був у оригінальному творі Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт", її роль була дописана у приквел "Гобіт: Несподівана подорож" 2012 року.

Трилогія "Володар перснів" стала однією з найуспішніших в історії кіно, зібравши $2,9 мільярда по всьому світу.

Джерело: Deadline