sonyazhytkova .15 апреля, 2025 6

Одна з найвидатніших акторок нашого часу, дворазова володарка "Оскара", несподівано заявила про своє бажання попрощатися з кінематографом. І цього разу, здається, вона не жартує.

Кейт Бланшетт — ім’я, що давно стало синонімом бездоганної акторської гри. Від ельфійської королеви Галадріель у "Володарі перснів" до ролей у фільмах Marvel та гучних драмах — вона не раз доводила: перед нами справжня зірка світового рівня. Та остання її заява приголомшила шанувальників.

В інтерв’ю для Radio Times австралійська акторка зізналася: вона серйозно розмірковує над тим, щоб залишити кінематограф.

"Моя сім’я лише закочує очі, коли я про це говорю, але я не жартую. Я дійсно думаю про те, щоб попрощатися з акторством. У житті стільки всього, чим я ще хочу зайнятися", — поділилася Бланшетт.

Зірка також відверто розповіла про те, як непросто дається їй публічність. За її словами, вона досі не відчуває себе комфортно в об’єктиві камери й ніколи не вважала себе "центром" подій.

"Коли ти говориш щось у ток-шоу чи інтерв’ю, а потім бачиш це вирване з контексту й підкреслене курсивом — це звучить голосніше, ніж є насправді. Я не така. Мені завжди було непросто з ідеєю бути 'сфотографованою'. Я почуваюся краще в русі. Завжди ніби осторонь, ніколи не очікую, що мене приймуть — я просто йду вперед із цікавістю", — зізналася акторка.

Останньою великою роллю Бланшетт стала участь у шпигунському трилері Стівена Содерберга Операція "Чорний кейс", де вона знялася разом із Майклом Фассбендером. Незабаром очікується вихід комедійного фантастичного фільму "Альфа Банда" про вторгнення інопланетян, а також нова робота Джима Джармуша "Батько, мати, сестра, брат".

Та попри ці проєкти, думка про "ранню пенсію" звучить дедалі гучніше. І якщо Кейт таки вирішить піти — це буде не просто втрата для кіно. Це буде кінець епохи.

Джерело: Gamesradar