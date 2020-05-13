Анастасия Лях .13 мая, 2020 12

Актриса, которую сейчас можно наблюдать в мини-сериале «Миссис Америка», подписалась на участие сразу в двух полнометражных проектах.

Как сообщает Variety, Кейт Бланшетт присоединилась к Дженнифер Лоуренс в фантастической комедии «Не смотри вверх» от режиссера «Игры на понижение» и «Власти» Адама МакКея. Фильм расскажет о группе ученых, которые в преддверии надвигающейся катастрофы, связанной с падением на Землю гигантского метеорита, отправляются в мировое турне, чтобы предупредить все население планеты о возможном конце света.

Также Бланшетт снимется в картине под названием «Время Армагеддона», сценаристом и режиссером которой выступит Джеймс Грэй, создатель фантастики «К звездам». Это будет отчасти автобиографическая история, которая расскажет о директоре школы «Кью-Форрест» , в которой учился сам Грэй, а также Дональд Трамп, будущий американский президент.

Сроки производства обоих проектов пока не уточняются.