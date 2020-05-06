Анастасия Лях .6 мая, 2020 13

Актриса ведет переговоры на счет участия в экранизации популярной видеоигры Borderlands. Она может исполнить в адаптации главную роль, пишет Variety.

Borderlands — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, стартовавшая в 2009 году. Ее действие разворачивается в далеком будущем на вымышленной планете Пандора, которую колонизировали земляне, так как Земля стала практически непригодной для жизни. Но люди, как говорится, такие люди… Вместо обустраивания лучшей жизни человечество снова ведет войны и сеет хаос.