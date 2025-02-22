sonyazhytkova .22 февраля, 2025 10

В інтерв’ю для Capital FM акторка розповіла, що через щільний графік не змогла взяти участь у проєкті, хоч зараз дуже шкодує про це.

"Це була погана ідея. Просто питання часу. Я не змогла це влаштувати, хоча мала б", — поділилася акторка. "Коли я подивилася фільм, подумала: 'Ох…' Але, зрештою, все відбувається не просто так".

Культова стрічка, заснована на романі Лорен Вайсбергер, вийшла у 2006 році й стала справжнім проривом, зібравши в головних ролях Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант. На той час Гадсон уже активно будувала кар’єру, знявшись у "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003), "Ключ від усіх дверей" (2005) та "Ти, я і Дюпрі" (2006).

Попри згаяний шанс, у 2009 році вона все ж опинилася в одному кадрі з Гетевей у комедії !Війна наречених!. Гадсон зазначила, що у Голлівуді таке трапляється часто — ролі проходять повз не через відмову, а через зайнятість у інших проєктах.

!Диявол носить Prada! став світовим хітом, зібравши понад $326 млн у прокаті. А нещодавно стало відомо, що Disney працює над продовженням, довіривши сценарій авторці першого фільму Айлін Брош МакКенні.

Щоправда, не всі впевнені, що сиквел має сенс. У 2022 році Енн Гетевей засумнівалася в його доречності, зазначивши, що з часів виходу першого фільму світ змінився, а друковані видання, довкола яких обертався сюжет, втратили свою колишню вагу.

Чи зможе продовження повторити успіх оригіналу в нову цифрову епоху? Відповідь на це питання поки що залишається відкритою.

Джерело: Deadline