Анастасия Лях .22 мая, 2021 11

Еще одной звездой пополнился каст продолжения позапрошлогоднего детективного хита «Достать ножи», сообщает The Hollywood Reporter.

Кейт Хадсон присоединилась к Дэниэлу Крэйгу, Эдварду Нортону, Дэйву Батисте и Кэтрин Хан. Правда, если вспомнить суперзвездный состав первого фильма, можно сделать вывод, что на Хадсон приток звезд, скорее всего, не закончился и стоит ждать крупную рыбу.

Сюжет сиквела держится в секрете. Известно лишь, что Крэйг снова изобразит частного сыщика Бенуа Блана и будет расследовать новое убийство. Сценарием и режиссурой вновь занимается Райан Джонсон. Съемки запланированы на лето в Греции, а релиз состоится на стриминге Netflix.