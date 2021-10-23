Таня Гончаренко .23 октября, 2021 0

Оскароносная Кейт Уинслет сыграет главную роль в биографическом фильме о кореспондентке во времена Второй мировой войны Ли Миллер. - сообщает Deadline

Байопик снимет Эллен Керас, которая выступала оператором фильма "Вечное сияние чистого разума", где также снималась Уинслет.

Картина расскажет исторю девушки, которая начинала работать моделью Vogue, успела стать музой для Мана Рэя, Пабло Пикассо, Генри Мура, но все-таки выбрала карьеру военной фотокорреспондентки. Именно Ли Миллер сделала знаменитые фотографии освобождения пленников концлагерей Дахау и Освенцим.

К актерскому касту также присоединились Джуд Лоу, Марион Котийяр, Джош О’Коннор и Андреа Райзборо.