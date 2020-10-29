Кейт Уинслет под водой: появилось еще одно фото со съемок «Аватара 2»

Анастасия Лях .29 октября, 2020 9

Продюсер франшизы Джон Ландау выложил в Инстаграм еще одно фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».

На нем изображена Кейт Уинслет. Актриса погружена под воду, шагает по дну бассейна-декорации , и при этом размахивает белым плащом, который потом, на постпродакшене, благодаря компьютерным спецэффектам превратится, должно быть, в подобие крыльев или больших плавников.

Напомним, ранее в одном из интервью Уинслет сказала, что играет в фильме «водного человека» и что для съемок обучилась фридайвингу и научилась задерживать дыхание более чем на семь минут.

Также напомним, что продолжение «Аватара» обещает показать зрителям во всей красе водный мир планеты Пандора, который в первом фильме представлен не был. Помимо этого известно, что в сиквеле у героев Сэма Уортингтона и Зои Салдана родится дочь.

Релиз «Аватара 2» запланирован на 15 декабря 2022 года. Еще три сиквела должны появиться с интервалом в год каждый.