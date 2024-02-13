sonyazhytkova .13 февраля, 2024 16

Після гри у фільмі "Титанік", що побачив світ у 1997 році та був створений під керівництвом режисера Джеймса Кемерона, Уінслет не очікувала на такий шалений ріст слави.

Цей фільм став бокс-офісним хітом і зробив Уінслет та її партнера по екрану Леонардо Ді Капріо мегазірками. Проте увага, яку отримала акторка через цей фільм, не була для неї чимось, на що вона була готова.

"Мені здавалося, що я повинна відповідати певним стандартам або відображати певний образ, і через інтенсивне втручання ЗМІ у той час, моє життя стало досить неприємним", - розповіла Уінслет журналу Porter.

Після паузи вона продовжила:

"Журналісти часто казали: "Після 'Титаніка' ви могли обрати будь-що, але ви обрали ці дрібниці"... І я відповідала: "Так, ти вже розумієш! Бо, насправді, бути відомою було жахливо".

Уінслету було лише 22 роки, коли вона зіграла у "Титаніку", додаючи:

"Звичайно, я була вдячна. Я ще була молода і змогла собі дозволити купити квартиру. Але я не хотіла, щоб мене буквально переслідували, коли я годую качок".

"[Титанік] продовжує приносити людям величезну радість", - зауважує вона. "Єдиний раз, коли я думаю: 'О, боже, ховайся', це коли ми десь на човні".

У свої двадцять років Уінслет відверто розповіла про свої проблеми з медіа, які зробили її невпевненою у своєму тілі. У співбесіді для журналу Vogue у вересні 2023 року вона пояснила, чому їй довелося бути відважною, щоб знятися топлес у фільмі "Лі".

"Мені довелося дійсно набратися сміливості, щоб дозволити своєму тілу проявити його найніжнішу сторону і не приховувати це", - пояснила вона у своєму інтерв'ю для журналу.

Вона зазначила, що все це походить від того, що вона пережила найжорстокіший осуд, насправді, акторка сказала, що це було як бути відданою на поживу для головних медіа, коли їй було всього двадцять років.

Джерело: Deadline