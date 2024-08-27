sonyazhytkova .27 августа, 2024 9

Акторка, відома завдяки своїм ролям у "Титаніку" та "Мейр з Істтауна", продовжує вражати своїх шанувальників. Її новий проєкт - серіал "The Spot". Сценарій написав Ед Соломон, а продюсуванням займеться A24 спільно з 20th Television.

Серіал вже отримав зелене світло на виробництво.



У центрі сюжету - успішна хірургиня (Вінслет) і її чоловік-вчитель, які починають підозрювати, що вона може бути причетна до трагедії, внаслідок якої дитина стала жертвою аварії. Їхні розслідування ведуть до заплутаного лабіринту підозр і темних таємниць, що ставить під загрозу їхні стосунки та перевіряє їхню стійкість, коли вони стикаються з можливістю прихованої провини і зради.

Ед Соломон, автор сценаріїв до таких хітів як "Нові Пригоди Білла і Теда", "Люди в чорному" та "Ілюзія обману", а також співпрацівник Стівена Содерберга над "No Sudden Move" і міні-серіалом "Full Circle", виступить у ролі шоураннера, сценариста та виконавчого продюсера "The Spot". Кейт Вінслет, окрім того, що знову з'явиться на екрані у головній ролі, також стане виконавчою продюсеркою проєкту через свою компанію Juggle Productions.

Джерело: Мovieweb