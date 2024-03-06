sonyazhytkova .6 марта, 2024 12

Легендарна актриса переглядає свою кар'єру та має надію, що введення культури підтримки інтимних сцен було б корисним для неї на початку її професійного шляху.

"Кожного разу, коли я виконувала сексуальні сцени або була частково або повністю оголеною, я б з задоволенням скористалася послугами професійного організатора інтимних сцен. Мені було б приємно мати підтримку, адже часто доводилося захищати свої інтереси", - зазначила актриса у розмові для журналу The New York Times Magazine.

Координатори інтимних сцен - це фахівці, які наймаються з метою полегшення комунікації між акторами та режисерами під час зйомок. Вінслет згадує деякі епізоди зі своєї ранньої кар'єри і розкриває певні побажання, які вона хотіла б висловити. "Мені не подобається такий ракурс камери. Я не бажаю стояти оголеною спереду. Мені не подобається, коли в кімнаті занадто багато людей. Я хочу, щоб мій халат був ближче. Прості моменти, які мають значення", - поділилася актриса.

Вона продовжила: "Коли ти молодий, ти так боїшся образити людей або виглядати неприємно, тому тобі можуть знадобитися ці речі. І вміння висловлювати свою думку в таких ситуаціях було надзвичайно важким".

Минулого місяця зірка серіалу "Режим" поділилася враженнями після успіху у "Титаніку". Вінслет зізналася, що слава стала бременем, і вона відчувала тиск стандартів зовнішності та образу.

Джерело: Deadline