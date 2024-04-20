sonyazhytkova .20 апреля, 2024 7

Зірка "Зоряних війн" приєднується до Майлза Роббінса в майбутньому фільмі "Control Freak" режисера Шала Нго, від WorthenBrooks для Hulu. Зйомки завершилися, а прем'єра стрічки запланована на початок 2025 року.

"Control Freak" розповідає історію мотиваційної спікерши, яка стикається з дивним свербіжем на голові та потрапляє в обійми паразитичного демона зі своєї рідної землі. У фільмі, Келлі Марі Тран виконає роль Валері, а Майлс Роббінс стане її чоловіком, Роббі.

У додатковому акторському складі зустрінемо Тоана Ле, який зіграє роль батька Валері, та Сієу Чін, яка виконає образ тітки Тхуй. Режисером "Control Freak" став Шал Нго, обраний на основі своєї короткометражки "Control". Варто зазначити, що він також мав досвід написання та режисування у другому сезоні "Bite Size Halloween" на Hulu. Компанія WorthenBrooks розробила цей фільм для Hulu Originals з Девідом Бруксом, Арбі Педроссіаном і Дженною Кавелле на посадах продюсерів, а Шаум С. Сенгупта і Майлс Альва виступали виконавчими продюсерами. Шатуй Родрігез був співпродюсером. Шал Нго представлений Echo Lake Entertainment та UTA.

Наступним проєктом для Тран стане участь у третьому сезоні серіалу "Солодке серце" на Netflix. Вона також стала першою південноазійською принцесою у фільмі Disney "Рая та останній дракон" (2021). Також вона виконувала роль виконавчого продюсера у документальній стрічці "Лілі повалює світ", яка перемогла на SXSW, та у фільмі-вірші "Літній час" від режисера Карлоса Лопеса Естради. У 2017 році акторка знялася у "Зоряних війнах: Епізод VIII: Останні джедаї" у ролі Роуз Тіко, механіка-повстанця. У 2019 році вона повторила цю роль у фільмі "Зоряні війни: Епізод IX: Сходження Скайвокера" та озвучувала її у різних проєктах франшизи.

Джерело: Deadline