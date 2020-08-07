Анастасия Лях .7 августа, 2020 2

Актриса, заявившая о своем уходе из профессии еще в 2017 году, действительно перестала сниматься и в недавнем интервью рассказала, почему.

Диаз пообщалась со своей подругой Гвинет Пэлтроу и рассказала, что очень счастлива быть матерью и целиком посвящать себя семье. По словам актрисы, она не просто устала от съемок и бесконечных перелетов, но скорее от того, что во время съемок продюсеры намереваются во всем ограничить и обезопасить актеров, чтобы с теми не дай бог ничего не случилось, иначе не получится закончить фильм. К тому же на площадке вспомогательный персонал круглосуточно обслуживает и опекает звезду, лишая ту возможности быть самостоятельной и самодостаточной.

Теперь, как добавила Диаз, она научилась справляться со всем сама и самолично решать большие и маленькие проблемы.