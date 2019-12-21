Анастасия Лях .21 декабря, 2019 4

Нет, речь не о предстоящем сиквеле «Аватара», а об оригинальной картине, которая недавно уступила титул самого кассового фильма всех времен марвеловскому блокбастеру «Мстители: Финал».

В интервью USA Today Джеймс Кэмерон, который в свое время публично поздравил Marvel с победой, заявил, что если перед премьерой «Аватара 2» первый фильм будет выпущен в повторный прокат, он непременно вернет себе пальму первенства.

«Думаю, это неизбежно. Но пусть пока „Мстители“ насладятся коротким триумфом… Не хочу ехидничать, но „Финал“ обогнал „Аватар“ всего лишь на четверть процента. В бухгалтерии это называется „статистической погрешностью“», — прокомментировал Кэмерон.

Напомним, «Аватар 2» должен попасть на экраны в декабре 2021 года.