Анастасия Лях .19 декабря, 2019 6

Джеймс Кэмерон пообщался с журналом Variety и рассказал, почему производство сиквелов «Аватара» занимает так много времени.

По словам режиссера, процесс создания нового мира, в котором развернутся продолжения хитовой фантастики, начался в 2013 году и длится до сих пор. Как сообщалось ранее, действие как минимум одного сиквела преимущественно происходит под водой, так что зрителям представится возможность изучить океанический мир планеты Пандора, который не затрагивался в оригинале.

Кэмерон говорит, что занимался проектированием мира для всех четырех продолжений сразу. Аналогично и сценарии писались для всех четырех предстоящих проектов. Также много времени занял кастинг, подготовка актеров к съемкам под водой, работа с технологией «performance captured» (это новый термин, который вытеснил понятие «motion capture», то есть «захват движения» превратился в «захват действия» или «захват выступления»).

Напомним, релиз «Аватара 2» намечен на декабрь 2021 года.