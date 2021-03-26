Анастасия Лях .26 марта, 2021 10

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссер первого сезона «Настоящего детектива» и предстоящего фильма бондианы «Не время умирать» адаптирует для большого экрана футуристический комикс «Токийский призрак».

Действие развернется в Лос-Анджелесе 2089 года. Человечество погрязло в технологиях и начисто лишилось духовности: культуры, искусства, любви… Главные герои — двое наемников, которые стремятся выполнить последнее задание и попасть в Нацию садов Токио, единственный райский уголок на Земле, где нет технологий и сохранились человеческие ценности.

Сценарий напишут авторы оригинального комикса Рик Ремендер и Шон Гордон Мерфи. Сроки производства и актерский состав пока не называются.