Актриса оказалась в этом году в числе тех недовольных, кого возмутило отсутствие «женских фильмов» в номинациях.
Имеются в виду картины, написанные
Как пишет Variety, Кэри Маллиган не просто считает такой подход несправедливым. Она и вовсе сомневается, что члены Киноакадемии действительно смотрели все фильмы, перед тем как проголосовать. Иначе, как говорит актриса, они не проигнорировали бы столь впечатляющие работы.
Маллиган предлагает внедрить тестирование на предмет знания
Что ж, предложение вполне обосновано. Кто знает, сколько голосов отдается «наугад»… Напомним, церемония вручения «Оскаров» 2020 пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Фаворитом премии является военная драма Сэма Мендеса «1917».
Впечатляющие для неё фильмы могут вполне не быть таковыми для других так что это не повод для каких-то упрёков и обвинений. Не важно кто снял фильм - главное, что бы это была качественная работа, а все остальные причины (в т.ч. и пол или раса режиссёров и сценаристов) не имеют значения.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую