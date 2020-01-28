Анастасия Лях .28 января, 2020 12

Актриса оказалась в этом году в числе тех недовольных, кого возмутило отсутствие «женских фильмов» в номинациях.

Имеются в виду картины, написанные женщинами-сценаристами и поставленные женщинами-режиссерами . Из их числа в номинантах 2020 фигурируют только «Маленькие женщины» Греты Гервиг. А вот расхваленные критиками «Мошенницы с Уолл-стрит » с Дженнифер Лопес и «Прощание» с Аквафиной были киноакадемиками полностью проигнорированы.

Как пишет Variety, Кэри Маллиган не просто считает такой подход несправедливым. Она и вовсе сомневается, что члены Киноакадемии действительно смотрели все фильмы, перед тем как проголосовать. Иначе, как говорит актриса, они не проигнорировали бы столь впечатляющие работы.

Маллиган предлагает внедрить тестирование на предмет знания фильмов-претендентов , которые киноакадемики обязаны посмотреть перед голосованием. И чтобы допуск к голосованию был лишь после успешного прохождения теста.

Что ж, предложение вполне обосновано. Кто знает, сколько голосов отдается «наугад»… Напомним, церемония вручения «Оскаров» 2020 пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Фаворитом премии является военная драма Сэма Мендеса «1917».