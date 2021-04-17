Анастасия Лях .17 апреля, 2021 6

Нынешняя номинантка на «Оскар» за главную роль в комедийном триллере «Перспективная девушка» Кэри Маллиган присоединилась к Адаму Сэндлеру в фантастическом проекте под названием «Spaceman» («Космонавт»), сообщает Deadline.

Это будет экранизация романа Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии», главный герой которого (Сэндлер), астронавт, отправляется в космическую миссию в самые удаленные уголки галактики, чтобы отыскать там некую таинственную доисторическую космическую пыль. На Земле космонавта ждет жена (Маллиган). И пока герой пытается выполнить важное задание, дома случается что-то страшное…