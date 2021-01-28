Анастасия Лях .28 января, 2021 4

Актриса исполнит главную роль в проекте, продюсированием которого займется Кейт Бланшетт, сообщает Deadline.

«Ногти» расскажут о девушке Анне, которая однажды поддает сомнению подлинность своих романтических отношений. В итоге героиня попадает в таинственное учреждение, в котором пары проходят тест-испытание на романтику и искренность чувств.

Отметим, что Маллиган в прошлом году блеснула в комедийном феминистском триллере «Перспективная девушка». Лента попала в списки лучших картин за год, а сама Маллиган — в списки лучших актрис, так что, вероятно, ей обеспечено участие в оскаровской гонке.