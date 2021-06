Анастасия Лях .9 июня, 2021 2

Звезда комедийного феминистского триллера «Перспективная девушка» Кэри Маллиган снимется в игровой картине о разоблачении сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, сообщает The Guardian.

Главные роли в предстоящем фильме, основанном на книге «Она сказала: раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение» (She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement), исполнят Маллиган и Зои Казан. Они сыграют журналисток The New York Times, которые провели собственное расследование и изобличили влиятельного голливудского продюсера в многолетнем харассменте, таким образом запустив феминистское движение #MeToo.