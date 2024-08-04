sonyazhytkova .4 августа, 2024 4

Актриса Мелісса МакБрайд обіцяє, що у наступній частині серіалу "Ходячі Мерці: Деріл Діксон - Книга Керол" її героїня Керол Пелетьє стане більш сильною та впевненою в собі.

Шанувальники з нетерпінням чекали, коли Деріл і Керол знову зустрінуться після завершення основного шоу в 2022 році, і новий сезон серіалу з Норманом Рідусом у головній ролі нарешті здійснить це побажання. Мелісса МакБрайд зазначає, що в цьому сезоні Керол отримає можливість реалізувати те, що було неможливим у "Ходячих Мерцях", розкриваючи в собі справжнього воїна.

В інтерв'ю для The Wrap Мелісса МакБрайд розповіла про розвиток своєї героїні, яка пройшла значну трансформацію з перших епізодів "Ходячих Мерців". Хоча трейлер демонструє, як Керол потрапляє до Франції, подробиці її возз'єднання з Дерілом та подальший напрямок серіалу ще невідомі. МакБрайд підкреслила, що нові обставини дозволять персонажу досягти нового рівня розвитку, вивчаючи та розв'язуючи проблеми, про які раніше не було можливості говорити, а також усвідомлюючи вплив минулого на їхнє життя.

З першого сезону "Ходячих Мерців" Керол пройшла значний шлях, подолавши насильницькі стосунки та втрату доньки, щоб стати лідером і захисницею, хоча спочатку й не прагнула цієї ролі. У новому серіалі "Книга Керол" МакБрайд зазначає, що її персонажка змогла зцілитися від минулих травм і тепер готова рухатися вперед, як справжній боєць.

"Тепер вона змогла подолати біль і зцілитися. Керол повністю опанувала свою роль воїна і адаптувалась до нових умов, зустрічаючи нові випробування і примиряючись із минулим. Це справжній прогрес, і я дуже пишаюся розвитком цього персонажа. З нетерпінням чекаю, що буде далі", - додала акторка.

Джерело: Мovieweb