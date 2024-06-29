sonyazhytkova .29 июня, 2024 6

Сиквел культового щоу "Секс і місто" (1998-2004) додасть до свого складу актора Мехкада Брукса, Джонатана Кейка та Логана Маршалла-Гріна.

Шанувальники жанру одразу впізнають Мехкада Брукса, який зіграв Джиммі Олсена, хоча він волів, щоб його називали Джеймсом, у серіалі "Супердівчина" від The CW. Брукс має багатий досвід роботи на телебаченні, адже він з'являвся у "Закон і порядок" протягом останніх двох років у ролі детектива Джейлена Шо. Його акторський доробок також включає ролі у "Відчайдушних домогосподарках", "Справжня кров" та "Тяжкий період".

Джонатан Кейк також брав участь у проєктах The CW, зокрема в "Легендах завтрашнього дня", та мав значну роль у серіалі "Старгерл" від DC Universe. Як і Брукс, Кейк з'являвся у "Відчайдушних домогосподарках".

Нарешті, Логан Маршалл-Грін з'явився на великому екрані у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" від Sony та Marvel. Однак найвідоміший він за свої ролі у стрічках "Прометей", "Запрошення" та "Апгрейд".

Тож, очікуємо третій сезон "І просто так...", який обіцяє нам, ще більше захоплюючих сюжетних поворотів та зустрічей з новими й вже знайомими улюбленими персонажами.

Джерело: Мovieweb