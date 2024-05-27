sonyazhytkova .27 мая, 2024 3

Ганн використав соціальні мережі, щоб підтвердити склад сценаристів шоу, до якого увійшли Деймон Лінделоф, Кріс Манді та Том Кінг.

"Так, це правда. Серіал DCU 'Зелений ліхтар' збирає чудову команду сценаристів, засновану на прекрасному пілотному сценарії та біблії, написаних Крісом Манді, Томом Кінгом та Деймоном Лінделофом", - написав Ганн в Instagram. "Щиро вітаю Кріса та @damonlindelof у родині DC Studios (немає потреби вітати старого @tomking_tk, який тут майже з самого початку)".

Лінделоф отримав високу оцінку критиків за свою роботу над серіалом "Вартові" у 2019 році. Шоу HBO за мотивами коміксів DC виграв премію Еммі 2020 року за найкращий мінісеріал, а також акторські нагороди для Регіни Кінг та Яхьї Абдул-Матіна II. Кріс Манді відомий за роботою над шоу "Справжній детектив" та "Озарк", а Том Кінг багато років пише сценарії для коміксів DC.

"Зелений ліхтар" був одним із проєктів, які Ганн анонсував на початку 2023 року. Телешоу перебуває у розробці з 2019 року, під керівництвом продюсера серіалу "Стріла" Грега Берланті.

У жовтні 2022 року стало відомо, що фокус шоу змінилося. Спочатку серіал мав зосередитись на персонажах Гая Гарднера та Алана Скотта, ролі яких мали виконувати Фінн Віттрок та Джеремі Ірвайн відповідно. Однак тепер основна увага буде приділена Джону Стюарту, одному з перших темношкірих супергероїв DC та одному з найдавніших Зелених Ліхтарів.



Натан Філліон був обраний на роль Зеленого Ліхтаря Гая Гарднера для фільму про Супермена.





Джерело: Deadline