sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Акторка була номінована в категорії "Найкраща актриса в драмедійному серіалі" за роль у телешоу CBS "Метлок". Однак нагороду здобула Анна Саї ("Сьоґун"), що позбавило Бейтс потреби у промові для прийняття нагороди.

На заході кожну номіновану акторку знімали на камеру, щоб зафіксувати її реакцію після оголошення переможниці. Коли Колман Домінго та Сальма Хаєк оголосили ім'я переможниці, Бейтс виявила гідність, щиро аплодувавши Саї. Однак, коли камера переключилася на Саї, яка йшла на сцену за нагородою, Бейтс потайки порвала листок, що тримала в руках.

Кеті Бейтс нещодавно повернулася до акторської кар'єри, зобразивши головну героїню у серіалі "Метлок" — рімейку культового шоу, де в оригіналі роль виконувала зірка Енді Гріффіт. Напередодні прем'єри акторка поділилася, що цей проєкт буде її "останням танцем" і що після завершення серіалу вона планує піти на пенсію.

Проте плани на відпочинок Кеті Бейтс доведеться відкласти: CBS вже замовила другий сезон "Метлока" через великий успіх першої серії.

Сюжет серіалу розгортається навколо Мадлен "Матті" Метлок — розумної і рішучої сімдесятирічної жінки, яка після тривалої перерви повертається до роботи в престижній юридичній фірмі. Використовуючи свою витончену стратегію та скромність, вона не лише виграє справи, але й розкриває власні глибокі таємниці.

Джерело: Deadline