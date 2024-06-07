sonyazhytkova .7 июня, 2024 8

Розповідаючи для журналу People про свою нову книгу "Я хочу мати значення: ваше життя занадто коротке та занадто цінне, щоб марнувати", Ґіффорд пригадала, як їй раптово сказали, що вона не дуже красива, щоб грати в серіалі "Ангели Чарлі" на каналі ABC.

Коли акторка з'явилася на кастингу, її миттєво відкинули.

"Вона просто сказала: 'Ви не те, що нам потрібно для 'Ангелів Чарлі'", - розповіла Ґіффорд. Питаючи, чому, агентка відповіла: "Тому що нам треба дівчина красива. Ви розумієте, така, як Джеклін Сміт: чарівна, чудова, неймовірна".

Здивована, Ґіффорд вирішила додати: "Якщо колись шукатимете акторів для анімаційного фільму, будь ласка, звертайтеся". Після цього вона вийшла, зумівши посміятися над ситуацією. Тепер вона дивиться на цей епізод зовсім інакше.

"Я почала бачити, насамперед, яка вона була сука. Вона не сказала: 'Вибач, дорогенька, приємного життя. Ви не те, що нам потрібно'. Ні, вона повинна була бути жорстокою. Вона повинна була бути абсолютно протилежною тому, чого мене вчив мій тато. Той факт, що я пам'ятаю її ім'я й до цього дня, - це через те, як вона була жорстока".

Джерело: Deadline