Таня Гончаренко .22 сентября, 2021 11

Звезда мини-сериала о суперсегероях "ВандаВижн" Кэтрин Хан сыграет главную роль в новом мини-сериале от Showtime. - сообщает Deadline.

Проект под названием "Девушка, совершившая камбэк" (The Comeback Girl) расскажет об обладательнице «Грэмми» и Дневной «Эмми»,которая внесла огромный вклад в развитие стендапа Джоан Риверз.

Джоан стала первой женщиной в США, которая получила собственное вечернее разговорное шоу. К тому же, издание Rolling Stone поставило Джоан на шестую строчку в рейтинге величайших звезд комедийного жанра. А в 2017 году ее посмертно ввели в Зал славы Американской телевизионной академии.

Но, сериал расскажет не только о заслугах Риверз, но и о тяжелых этапах в жизни артистки, когда её карьера пошла на дно.