sonyazhytkova .9 июля, 2024 4

Disney+ представив перший трейлер телешоу "Agatha All Along", який є спін-оффом "ВандаВіжн" і зосереджений на персонажі Кетрін Ганн - Агаті Гарнесс.

Події серіалу розгортаються після фіналу "ВандаВіжн" 2021 року. Після поразки від рук Ванди Максимов (Елізабет Олсен), Агата втрачає свої магічні здібності та змушена жити під ім'ям Агнес у Веств'ю. За сюжетом, відома Агата Гарнесс стає безсилою, коли загадковий готичний підліток допомагає їй звільнитися від перекрученого закляття. Її інтерес зростає, коли він просить її провести його по легендарному Шляху Відьом, магічному випробувальному шляху, який обіцяє відьмі винагороду за успішне проходження. Разом з цим таємничим підлітком Агата збирає відчайдушний ковен і вирушає в небезпечну мандрівку.

Шоураннером "Agatha All Along" виступає Джек Шеффер, який також написав сценарій та зрежисував пілотний епізод.

Крім Кетрін Ганн, у серіалі також знімаються Джо Локк, Сашир Замата, Алі Анн, Марія Діззія, Пол Адельштейн, Майлс Гутьєррес-Райлі, Оквуй Окпоквасілі, Дебра Джо Рупп, Патті ЛюПоне та Обрі Плаза.

Прем'єра перших двох епізодів "Agatha All Along" відбудеться 18 вересня.

Джерело: Deadline