Цього місяця в Лос-Анджелесі розпочнуться зйомки нового неонуарного фільму "Вуста як цукор" ("Lips Like Sugar"). У головних ролях з'являться номінанти на премію Оскар Вуді Гаррельсон і Оуен Вілсон.

У цьому проєкті вражаючий акторський ансамбль: Джульєтт Льюїс ("Yellowjackets"), Саша Кальє ("The Flash"), Кетрін Ньютон ("Big Little Lies") та Ерін Моріарті ("The Boys"). Сюжет розгортається на тлі Літніх Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі.

Гаррельсон і Вілсон виконають ролі детективів Джона Карра та Філа Харріса, які розслідують можливу справу про серійного вбивцю. Поліція та міські чиновники наполягають на тому, щоб усі вбивста в Лос-Анджелесі були помічені, як зниклі безвісти до того, як олімпійський вогонь погасне, а міжнародні ЗМІ покинуть місто. Доля детективів переплітається з життями Трейсі Андерсон та Анді Кампос (виконують ролі Ньютон і Кальє) - пари підлітків, які швидко зблизилися і захопилися Голлівудом. Коли Трейсі зникає, Карр, Харріс та Анді починають безпрограшну гонку з часом, щоб знайти її. Цей проєкт привертає увагу до Вуді Гаррельсона, який повертається до ролі детектива після вражаючої гри в серіалі "Справжній детектив".

Режисером фільму є Брантлі Гутієррез (Paul McCartney: Who Cares). Сценарій належить Ентоні Тамбакісу (Воїн). Номінований на Оскар Вілл Батлер з Arcade Fire призначений компонувати музику.

Продюсерами є Томас Фаннінг, Кевін Чіной, Франческа Сільвестрі, Джеремі Плагер, Кайл Шембер, Зак Рідер та Teashop Productions, фінансування проєкту з боку LA Studio Group. XYZ Films та Interstellar Sales Agency відповідають за продаж.

