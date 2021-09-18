Кевин Харт снялся в своем первом драматическом сериале "Правдивая история"

Таня Гончаренко .18 сентября, 2021 6

Комедийный актер Кевин Харт впервые снялся в драматической ленте под названием "Правдивая история" от Netflix. О своем опыте и бесконечном ожидании премьеры Харт поделился в своем Инстаграм.

"Это мой первый драматический сериал и он потрясающий!!! Жду не дождусь, когда вы увидите этот триллер со мной и легендой Уэсли Снайпсом в главных ролях" - написал Кевин.

В это время, Deadline опубликовал первые кадры, на которых можно увидеть исполнителя роли знаменитого Блэйда Уэсли Снайпса.

По сюжету, Харт и Снайпс братья, по имени Кид и Карлтон. Они спустя некоторое время встречаются в родном городе, где начинают всплывать секреты прошлого. Это становится вопросом жизни и смерти для Кида - младшего брата и одного из самых известных комиков мира. Последствия всего одного вечера с его своенравным старшим братом угрожают разрушить все, что он построил.

Шоураннером выступил Эрик Ньюман.

Премьера восмисерийного фильма состится 24 ноября на стрим-сервисе.