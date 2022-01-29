Анастасия Лях .29 января, 2022 11

Как сообщает Deadline, Кевин Костнер выступит исполнителем главной роли и режиссером фильма под названием «Западный горизонт».

Это будет эпичный вестерн, который расскажет историю освоения Дикого Запада до и после гражданской войны, о жестокости белых, войне с индейцами и многом другом, что случилось с Америкой полтора века назад.

В феврале начнется кастинг, а съемки намечены на конец августа в штате Юта. Помимо прочего Костнер также выступит продюсером проекта.

Ранее актер в качестве режиссера создал такие картины, как «Танцующий с волками», удостоенный семи «Оскаров», «Почтальон» и «Открытый простор» (последний вышел почти что двадцать лет тому назад).