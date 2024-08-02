sonyazhytkova .2 августа, 2024 11

Оголошений у жовтні 2022 року під назвою "Віжен Квест", серіал розповість про білого Віжена, якого глядачі вперше побачили у "ВандаВіжн".

Початково Джек Шефер була головною сценаристкою серіалу, але залишила проєкт для роботи над "Agatha All Along". У травні 2024 року її замінив Террі Маталас, відомий завдяки "Зоряному шляху: Пікар".

У інтерв’ю з Inverse Файгі поділився інформацією про новий серіал про Віжена, який можливо змінить свою назву з "Віжен Квест". Файгі зазначив, що після перегляду третього сезону "Зоряного шляху: Пікар" він вирішив залучити Маталаса до проєкту з Полом Беттані, який знову візьме на себе роль Віжена. Хоча Маталас має великий досвід в телевізійних шоу, зокрема як шоураннер "12 мавп" та сценарист для "МакГайвера" і "Нікіти", саме його робота над "Пікаром" вразила Файгі.

Дата виходу серіалу про Віжена ще не підтверджена, але за прогнозами Inverse, це може статися у 2026 році. Це викликає питання, чи серіал вийде до чи після "Месників: Судний день", оскільки багато фанатів вважають, що фільм завершиться тим, що Доктор Дум відновить Мультивсесвіт у Бойовий світ. Якщо серіал про Віжена дійсно вийде у 2026 році, то це буде через п'ять років після "ВандаВіжн", продовжуючи останню тенденцію Кіновсесвіту Marvel затягувати з завершенням сюжетних ліній, як це було з чотирирічною перервою між "Вічними" та "Капітаном Америкою: Новий світанок", або тим фактом, що за три роки так і не було анонсовано сиквел "Шан-Чі".

Marvel Studios представили основні анонси фільмів на San Diego Comic-Con, включаючи "Фантастичну четвірку: Перші кроки" та повернення Роберта Дауні молодшого як Доктора Дума у "Месниках: Судний день" і "Месниках: Таємні війни".

Джерело: Мovieweb