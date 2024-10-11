sonyazhytkova .11 октября, 2024 5

Після завершення масштабної роботи над своїм вестерном "Горизонт", бюджет якого сягнув понад $100 мільйонів, актор повертається до великого кіно.

Кевін Костнер не тільки зіграє головну роль, але й стане співавтором сценарію трилера "Мисливці за головами", який також стане режисерським дебютом оператора фільму "Зникла" Стівена Холлерана.

У новій стрічці Костнер постане в образі загадкового американського емігранта, що оселився на Балі. Його герой організовує групу серферів під проводом місцевого фотографа, щоб відшукати ідеальну хвилю на незвіданому острові. Однак на острові вони стикаються з древнім племенем мисливців за головами, яке жорстоко захищає свої володіння.

До акторського складу також приєднався зірка "Станція одинадцять" Даніель Зоватто.

Проєкт "Горизонт", до якого Кевін Костнер ставиться з особливою пристрастю, вже привернув значну увагу на світових кінофестивалях. Перша частина, "Горизонт: Американська сага", дебютувала на Каннському кінофестивалі та зібрала $38,2 мільйона у світовому прокаті. Друга частина була представлена на Венеціанському кінофестивалі, проте її вихід у широкий прокат було відкладено через рішення Warner Bros. Незважаючи на ці труднощі, Костнер не втрачає впевненості у майбутньому свого масштабного проєкту. Він уже вклав $98 мільйонів у виробництво перших трьох частин і готовий до подальших інвестицій, щоб завершити четверту, яка ще більше збільшить загальний бюджет саги.

Джерело: Deadline