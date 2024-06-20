sonyazhytkova .20 июня, 2024 3

Відомий актор, який втілив образ Джона Даттона в серіалі Тейлора Шерідана для Paramount Network, залишив шоу через конфлікти з графіком зйомок його нового проєкту – чотирисерійного вестерну "Горизонт: Американська сага".

"Я любив це шоу, мені подобалися люди, з якими я працював, і сам сюжет. Я обожнюю цей світ", – сказав Костнер в інтерв'ю People. Він згадав, що коли йому вперше запропонували роль, мова йшла лише про один сезон і довгий фільм. Однак проєкт розширився, і актор погодився зніматися ще три сезони, в результаті залишаючись на п'ять.

Костнер зазначив, що під час тривалої перерви у зйомках серіалу він міг би зайнятися іншими проєктами. "Був момент, коли шоу зупинилося на 14 місяців... Я міг би зробити багато інших речей за цей час, але не знав, що буде така затримка", – поділився актор.

Коли почали поширюватися чутки про його вихід, актор вирішив не коментувати ситуацію.

"Я читав усі ці історії, і мене розчарувало, що ніхто з їхньої сторони не захистив мене та те, що я зробив для них", – зазначив він. "Був момент, коли я подумав: 'Коли ж хтось скаже щось про те, що я насправді зробив, а не про те, чого не зробив?'".

Костнер також висловив готовність повернутися до "Йеллоустоун", але лише за певних умов. "Я завжди відчував, що може настати цікавий момент для повернення та завершення міфології цієї сучасної сім'ї", – сказав він. "Якщо це станеться, я знову візьму участь, якщо погоджуся з тим, як це буде реалізовано".



Він додав: "Врешті-решт, я не міг зробити більше, ніж вже зробив".

Джерело: Deadline