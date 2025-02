sonyazhytkova .21 февраля, 2025 2

У червні розпочнеться робота над байопіком про видатного олімпійського чемпіона та володаря Кубка Стенлі, гравця НХЛ Теорена Флері. Режисерське крісло займе Майкл Янг, який візьметься за екранізацію цієї захоплюючої історії.

Фільм про Теорена Флері, створений за мотивами бестселера "Playing with Fire: The Highest Highs and Lowest Lows of Theo Fleury" авторства Кірсті МакЛеллан Дей та Тоорена Флері, розкриває важкий шлях спортсмена, який прославився своїми досягненнями в НХЛ, зокрема як сімразовий учасник Матчу зірок, олімпійський чемпіон і володар Кубка Стенлі. Однак, окрім спортивних висот, стрічка досліджує глибокі особисті труднощі — пережите насильство в дитинстві, боротьбу з залежністю та важливі кроки на шляху до відновлення і допомоги іншим, хто пережив подібні травми.

Цей фільм не лише занурює глядачів у світ спорту, але й показує незламність духу людини, яка, незважаючи на великі випробування, змогла змінити своє життя і стати голосом правозахисника.

У картині також з'являться Райан Малоун, колишній гравець НХЛ, і Кевін Зегерс, який готується до участі в благодійному хокейному турнірі Skate for LA Strong, що відбудеться в Лос-Анджелесі 23 лютого. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від лісових пожеж у регіоні.

Режисер Майкл Янг і сценарист Адріан Тодд Зуніга разом із акторським складом прагнуть показати не лише спортивні досягнення Теорена, але й неймовірну силу духу людини, яка здолала всі труднощі на шляху до відновлення. Ця історія — це урок про людську витривалість і можливість віднайти надію навіть у найтемніші моменти життя.

Джерело: Deadline