sonyazhytkova .18 декабря, 2024 2

Він став частиною блискучого акторського складу, до якого вже увійшли Мішель Пфайффер, Патрік Дж. Адамс, Елле Чепмен, Меттью Фокс, Бео Гарретт, Бен Шнетцер та Амія Міллер.

"Медісон" – емоційний драматичний серіал режисера Тейлора Шерідана, що досліджує теми втрати та міжлюдських зв’язків.

Сюжет зосереджений на родині з Нью-Йорка, яка оселяється в мальовничій долині річки Медісон у центральній Монтані. Кевін Зегерс виконує роль Кейда – нового сусіда Стейсі Клайберн (Мішель Пфайффер), якому доручено піклуватися про її будинок, поки її родина не прибуде. Проте під цією зовнішньою простотою ховається набагато більше: родина розуміє, що навіть в ізоляції, далеко від дому, старі рани не загоюються, а нові таємниці можуть змінити все. Їхня спільна подорож стане випробуванням для всіх, хто змушений зіштовхнутися з минулим і знайти нові шляхи до зцілення.

Джерело: Deadline