Анастасия Лях .16 декабря, 2021 3

Актер на все сто готов вернуться к роли комикс-персонажа Джона Константина, которого сыграл в фильме 2005 года выпуска «Константин: Повелитель тьмы», сообщает The Wrap.

Напомним, это был мистический триллер, протагонист которого обладал сверхспособностью распознавать ангелов и демонов, которые ходят по земле в облике людей. Это умение превратило его в медиума и экзорциста, противостоящего тьме.

Оказывается, Киану Ривз уже не раз обращался к руководству студии Warner с предложением сделать продолжение. Готовность снять сиквел выражал и режиссер оригинала Фрэнсис Лоуренс. Однако положительного ответа от студии так и не было. Возможно, фанатам стоит создать петицию.