Анастасия Лях .30 марта, 2020 0

Если верить изданию We Got This Covered, Киану Ривз ведет переговоры с главой Marvel Кевином Файги на счет роли Призрачного гонщика.

Напомним, ранее этого мистического антигероя марвеловской вселенной, заключившего сделку с дьяволом, на большом экране изобразил Николас Кейдж в одноименной дилогии, а на малом — Гэбриел Луна в сериале «Агенты Щ.И.Т.».

Что касается Ривза, слухи о том, что руководство Marvel крайне заинтересовано в привлечении актера в свои проекты, ходили давно. Файги предложил звезде «Матрицы» роль злодея в экранизации комикса «Вечные», но тот отказался и, видимо, озвучил альтернативное предложение: сыграть Призрачного гонщика.

Поговаривают, что камео Киану Ривза в образе демонического байкера с горящим черепом может появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа», а затем уже персонаж получит сольник.