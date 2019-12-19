Киану Ривз начал подготовку к съемкам в «Матрице 4»

Анастасия Лях .19 декабря, 2019 2

Актер начал тренировки перед съемкой сразу в двух экшенах: четвертой «Матрице» и четвертом «Джоне Уике».

Об этом стало известно из поста в Инстаграме, который выложила компания Taran Tactical Innovations, специализирующаяся на огнестрельном оружии. Герои Ривза и в «Матрице», и в «Джоне Уике», как известно, очень много стреляют и делают это виртуозно, так что без специальной подготовки актеру не обойтись.

Ривз и раньше сотрудничал с этой компанией, но не намерен останавливаться на достигнутых результатах и хочет улучшить сноровку.

Напомним, «Матрица 4» и «Джон Уик 4» выходят на экраны в один и тот же день — 21 мая 2021 года.